Johnny Depp gewinnt – so wird er gefeiert

Video: watson

People-News

Johnny Depp gewinnt – und dafür wird er gebührend gefeiert

Im Verleumdungsprozess zwischen Hollywood-Star Johnny Depp (58) und seiner Ex-Ehefrau Amber Heard (36) hat sich die Jury grösstenteils auf die Seite von Depp gestellt - aber auch Heard in einigen Punkten recht gegeben. Das teilten die sieben Geschworenen der Richterin Penney Azcarate am Mittwoch vor Gericht im Bezirk Fairfax im US-Bundesstaat Virginia mit.

Depp war während des Urteils nicht im Gericht anwesend. Er spielte in London am Konzert von Jeff Beck. Bejubelt wurde der Schauspieler sowohl in England, als auch vor dem Gericht.

Video: watson

Geschworene fällen Urteil zu Gunsten von Johnny Depp am Ende des Verleumdungsprozesses mit Amber Heard Video: youtube/Law & Crime

«Werde jeden Tag belästigt, gedemütigt und bedroht» Video: watson/Aya Baalbaki

Amber Heard gibt zu, Johnny Depp geschlagen zu haben ...

Video: watson

«Miss Heard, das war nicht meine Frage» – Depps Anwältin treibt Heard in die Enge

Video: watson

(leb)

«Das ist eine komische Frage» – Johnny Depps lustigste Momente vor Gericht

Video: watson

Amber Heard weint bei erster Zeugenaussage gegen Johnny Depp: «Er hat mich geschlagen»