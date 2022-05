People-News

Ex-Verlobte Jennifer Grey: Johnny Depp war «paranoid»

Johnny Depp muss sich vor Gericht schweren Anschuldigungen stellen, Amber Heard schilderte schockierende Szenen. Nun wird das von ihr gezeichnete Bild von einer weiteren Ex bestärkt.

Jennifer Grey berichtet, Johnny Depp sei paranoid gewesen. Bild: shutterstock

Es geht um Missbrauch, Vergewaltigung und Gewalt. Die Liste der Vorwürfe, die sich Johnny Depp und Amber Heard vor Gericht gegenseitig an den Kopf werfen, ist lang. In den vergangenen beiden Prozesstagen war die Schauspielerin im Zeugenstand, gab Einblicke in die 2016 gescheiterte Ehe mit dem « Fluch der Karibik »-Star.

Jetzt werden die Anschuldigungen der «Aquaman»-Darstellerin durch Erzählungen einer weiteren ehemaligen Partnerin von Depp gestützt: Jennifer Grey war vor rund 30 Jahren mit dem 58-Jährigen liiert, sie feierten sogar Verlobung.

Johnny Depp mit Ex-Frau Amber heard. Bild: shutterstock

Auch Grey und Depps Beziehung war schwierig

In ihrer Biografie «Out of the Corner» berichtet sie, dass Depp während ihrer Beziehung jede Woche nach Vancouver gependelt sei. Dabei hätten sich bald die Auseinandersetzungen in Bars oder mit der Polizei vermehrt. «Er fing an, seine Flüge nach Hause in Los Angeles zu verschlafen oder, wenn er nach Hause kam, war er total eifersüchtig und paranoid, wegen dem, was ich während seiner Abwesenheit gemacht habe.»

Seine schlechte Laune und seine Unzufriedenheit habe die «Dirty Dancing»-Darstellerin auf seine Arbeit bei der TV-Serie «21 Jump Street» zurückgeführt. Der Filmstar war zwischen 1987 und 1990 an der Produktion beteiligt gewesen.

«Er war so lächerlich schön»

1989 hatte Greys Agent ein Blind Date mit Depp organisiert. In dem neuen Werk erinnert sie sich daran zurück: «Wir assen, wir redeten, tranken Jack Daniels, lachten uns kaputt, machten während der Gänge Zigarettenpausen. Er war so lächerlich schön. Und überraschend offen, witzig, spitzfindig und süss.»

Damals war sie 29 Jahre alt gewesen, der US-Amerikaner drei Jahre jünger. Das Paar hatte sich nur zwei Wochen nach dem Kennenlernen verlobt und sich einen gemeinsamen Hund zugelegt. «Sie war unser Übungsbaby», verrät die heute 62-Jährige. Sie habe die Beziehung schliesslich beendet, nachdem sich Depp nach einem Termin über mehrere Stunden nicht bei ihr gemeldet habe.

