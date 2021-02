Videos

Leben

Diese Zeichnungen sehen verblüffend real aus



Video: watson/Vanessa Hann

Kannst du Original von der Fälschung unterscheiden? Diese Werke sehen krass-real aus 😲

Der Künstler Ruslan Kazarez verwandelt seine Bilder in echte Objekte. Zumindest sieht es in den Videos so aus. Der Weissrusse zeichnet im Stil des Fotorealismus und begeistert damit seine Zuschauerinnen und Zuschauer in den sozialen Medien.

(vh)

Das könnte dich auch interessieren:

«Schämt euch nicht für eure Menstruation» – diese Künstlerin malt mit Blut Video: watson/jah

Dieser Hirschkäfer kann besser zeichnen als du Video: watson/Emily Engkent

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Diese Bilder zeigen was in unserer Gesellschaft falsch läuft Du findest es grad scheisskalt? Dann schau dir diesen Typen an ... DAS ist scheisskalt! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter