So ergeht es dem einsamsten Wal der Welt – Tierschützer protestieren

Orca Kiska lebt seit über 40 Jahren in Gefangenschaft. Seitdem einer ihrer Gefährtinnen in einen anderen Tierpark verfrachtet wurde, befindet sich Kiska in Isolation. Aus Verzweiflung schlägt sie immer wieder gegen das Panzerglas des Beckens.

Tierschutzaktivistinnen und -aktivisten bezeichnen Kiska als den «einsamsten Wal der Welt». Unter dem Hashtag #FreeKiska setzen sie sich für ihre Freilassung ein.

(leb)