Struggelst du auch immer mit der Krawatte? Dieser Typ hat den perfekten Lifehack für dich

Die Zeiten, in denen man regelmässig eine Krawatte tragen musste, sind (glücklicherweise, würden wohl viele sagen) für die meisten vorbei. Und doch kommt irgendwann, völlig unverhofft, immer der Moment, an dem man eine anziehen soll. Du weisst schon, die Konfirmation, die RS, die Hochzeit deines Kumpels, das Bewerbungsgespräch und so weiter und so fort. Und dann? Dann sind wohl jeweils die meisten etwa so:

Oder du denkst, du seist schliesslich selber gross, schaust eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf YouTube und schaffst es trotzdem nach zig Anläufen nicht, gibst dann frustriert hässig auf und ziehst halt eine Fliege an. Aber ich schweife ab …



Nach heute, jedoch, und das versprechen wir dir, brauchst du nie wieder jemandes Hilfe, um deine Krawatte zu binden! Wie? Schau nur dieses Video. Ein TikToker teilt darin einen Trick – oder wie man heutzutage auch sagt: Lifehack – den ihm sein Grossvater seinerzeit beigebracht hat. Du wirst sehen: Es ist eigentlich bibelibabelibubeli-einfach. Schwör.

Dass die Krawatte mit diesem Trick auch noch gleich die richtige Länge hat, ist ausserdem noch die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Wir hoffen sehr, der Lifehack hilft auch dir weiter!

Ich zum Beispiel wünschte, ich hätte den Trick früher gekannt. Dann hätte ich mir nicht in meinen ganzen 300 Tagen Militärdienst jedes Wochenende extrem viel Mühe geben müssen, die Krawatte sorgfältig auszuziehen, sodass ja der Knopf nicht aufgeht.

Ob das wohl der Grossvater des TikTokers ist? So oder so: Viel Liebe für diesen Helden! <3

