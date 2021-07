«Ich habe Hilfe gebraucht» – so ergeht es Müttern mit einer postpartalen Depression

Tabubruch

Was dein Zyklus mit deiner sportlichen Leistung zu tun hat? Sehr viel! 😳

Hochleistungssportlerinnen in der Schweiz gehen Tag für Tag an ihre Grenzen. Monatlich leiden viele aufgrund ihres Zyklus an Nebenwirkungen. Eine Pause einlegen? Fehlalarm. Was tun? Personal-Coach Laura Riemer klärt auf.

«Die männlich dominierte Sportwelt interessiert es teilweise herzlich wenig, wie es den Frauen während ihrer Periode geht – das kann Langzeitschäden zur Folge haben», so Personal-Coach Laura Riemer, die sich für Leistungssportlerinnen einsetzt.

Die 34-jährige ist Gründerin von achtundzwanzig.ch. Als Personal-Coach setzt sie sich für einen bewussteren Umgang mit dem Zyklus im Leistungssport ein. Der weibliche Körper steht hierbei im Vordergrund: Laura und ihr Team erstellen Trainingspläne …