Sowjetisches Kampfflugzeug stürzt bei Flugshow in US-Bundesstaat Michigan ab

Bei der Flugshow «Thunder over Michigan», die das «Yankee Air Museum» am 12. und 13. August im US-Bundesstaat Michigan veranstaltet hat, kam es zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ein Flugzeug des Typs MIG-23UB stürzte ab – die beiden Piloten konnten sich per Schleudersitz im letzten Moment noch retten:

Warum der Kampfjet sowjetischer Bauart abgestürzt ist, ist noch unklar. Die amerikanische Luftfahrtbehörde «FAA» hat Ermittlungen eingeleitet. Das Flugzeug stürzte in Belleville, einem Vorort der Grossstadt Detroit, auf einen Parkplatz, wo es mehrere abgestellte Fahrzeuge beschädigte, und ging in einem Feuerball auf. Verletzt wurde dabei niemand. Die beiden Piloten der Maschine kamen mit leichten Verletzungen davon. (lzo)

