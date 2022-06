Video: watson

Nichts für Motorradfans – Bulldozer vernichtet dutzende Zweiräder

Kürzlich wurden in New York rund hundert nicht zugelassene Motorräder von einem Bulldozer zerstört. Die Stadt will mit der Aktion ein Zeichen für die Verkehrssicherheit setzen – diese würden nämlich das Leben der Menschen gefährden, so der amtierende Bürgermeister.

