Nemo performt und feiert mit dem Publikum an der Pride

Nemo ist heute Abend in Zürich im Rahmen der Pride aufgetreten. Dabei wurde unser ESC-Star vom Publikum so richtig gefeiert. Es war der erste Auftritt von Nemo in der Schweiz seit dem Sieg am Eurovision Song Contest im Mai.

Nach dem Sieg am ESC mit dem Song «The Code» hat sich das 24-jährige Musiktalent zuerst einige Tage in seinem Heimatort Biel zurückgezogen. Im letzten Monat folgten dann einige Pressetermine in Europa. Und heute Abend kam nun auch endlich die Schweiz in den Genuss eines Live-Auftritts von Nemo.



Nemo outete sich 2023 als nonbinär. Der Auftritt an der Pride war für Nemo sichtlich berührend.



Nemos Auftritt gibt's hier:

Wer Nemos Auftritt an der Pride verpasst hat, kann das Musiktalent während dem Sommer zum Beispiel am Gurtenfestival, am Luzern Live oder am Openair Gampel bestaunen. 2025 geht Nemo zudem auf Europatour. 24 Auftritte in 17 Ländern sind geplant.



Mit dem Sieg am Eurovision Song Contest 2024 schaffte Nemo Historisches. Nach Lys Assia (1956) und Céline Dion (1988) ist Nemo erst die dritte Person, welche den Musikevent für die Schweiz gewinnt.



