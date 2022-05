Video: watson

Das passiert, wenn Cardi B Zeugin des Untergangs einer Jacht wird ...

Cardi B wurde am Wochenende Zeugin des Untergangs einer Jacht. Sie filmte das Spektakel von der Luxusvilla aus, in der sie mit ihrem Mann Urlaub machte, und kommentierte das Geschehen in ihrem gewohnt lebhaften Stil.

Das Video wurde auf Twitter über eineinhalb Millionen Mal angesehen.

