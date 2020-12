Videos

Post

So geht die Post mit deiner Onlinebestellung um



Video: watson

300 Päckli am Tag – So geht die Post mit deiner Onlinebestellung um

Kurz vor Weihnachten läuft im Paketzentrum Härkingen der Betrieb auf Hochtouren. Bereits Anfang Dezember wurde die Rekordgrenze geknackt. Dies liegt sowohl am Black Friday, Weihnachten, wie auch an der Pandemie. Konkret bedeutet dies, dass im Paketzentrum Härkingen pro Postbote 300 Päckchen am Tag verteilt werden.

Obwohl die Arbeit körperlich so Einiges von den Mitarbeitenden abverlangt, freuen sie sich über die vielen Onlinebestellungen. «Wenn die Leute nichts bestellen würden, hätte ich keinen Job mehr», betont einer der Postmitarbeiter.

Wie im Paketzentrum Härkingen die Post abgeht, ist im obigen Video zu sehen.

Die Schweizer lieben Online-Shopping während der Arbeitszeit Video: srf/Roberto Krone

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Hier kommen 16 schräge Onlineshopping-Fails Post will Partner in Filialen zulassen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter