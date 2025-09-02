recht sonnig19°
DE | FR
burger
Videos
Raumfahrt

Aufnahmen von der ISS zeigen seltene rote Polarlichter

Video: watson/hanna dedial

Aufnahmen von der ISS zeigen seltene rote Polarlichter

02.09.2025, 14:0602.09.2025, 15:20
Mehr «Videos»

Aufnahmen eines Astronauten auf der ISS zeigen, wie spektakulär es von dort aussieht, wenn Polarlichter um die Erde tanzen. In den Videos von Astronaut Don Pettit sind rote Polarlichter zu sehen, was besonders selten ist.

Wie entstehen Polarlichter überhaupt?

Nebst Licht und Wärmestrahlungen stösst die Sonne konstant grosse Mengen an energiegeladenen Teilchen ins All. Durch starke Eruptionen, die regelmässig auf der Oberfläche der Sonne stattfinden, wird diese Materie auch Richtung Erde getrieben. Das wird als Sonnenwind bezeichnet.

Dieser besteht in erster Linie aus Protonen und Elektronen. Das Magnetfeld der Erde schirmt uns vor dem Grossteil des Sonnenwindes ab. An den Polen befindet sich die «Schwachstelle» des Magnetfeldes. Dort können die Teilchen auf die Erdatmosphäre treffen. Geschieht dies, treffen die Teilchen auf Sauerstoff- und Stickstoffatome.

Die Energie, die dabei freigesetzt wird, sehen wir auf der Erde als Polarlichter. Wenn die Sonnenstürme besonders stark sind, sind die Polarlichter nicht nur an den Polen, sondern auch von anderen Gegenden her zu sehen.

Welche Farbe die Polarlichter zeigen, hängt davon ab, wo die Elektronen ihre Energie abgeben. In einer Höhe von 80 – 100km über der Erde ist noch viel Sauerstoff, was ein grünes Leuchten zur Folge hat. Ab 150km von der Erde entfernt ist viel Stickstoff vorhanden, was rotes oder blaues Leuchten hervorruft.
(hde)​

Video: watson/hanna dedial
Mehr zum Thema

Das könnte dich auch interessieren

In halb Portugal wüten Waldbrände – und man sieht es aus dem Weltall

Video: watson/lucas zollinger

Dieses Modul soll die Raumfahrt revolutionieren – warum es dafür explodieren musste

Video: watson/Lucas Zollinger

Die wohl schönsten Blitzeinschläge im Weltall

Video: srf/SDA SRF
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Polarlichter vom Feinsten
1 / 11
Polarlichter vom Feinsten
bild: flickr/auroras
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mit einem Teleskop zur Sonne
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
2
ESAF in Mollis: Die finale Rangliste und alle Resultate
3
Armon Orlik profitiert vom gestellten Schlussgang und ist neuer Schwingerkönig
4
Wie das SRF aus Mollis berichtet, verdient nur eine Wertung 👑
5
Vom «Ozempic-Face» zum «Mar-a-Lago-Face»: Der Wahnsinn der Schönheitsindustrie
Meistkommentiert
1
Gündogan unterschreibt bei Galatasaray +++ Breel Embolo wechselt zu Rennes
2
Donald Trump will 15 Dollar, «damit er in den Himmel kommt»
3
Militär-Kommandantin liess Rekruten schlagen und witzelte darüber – 22 Verletzte
4
Bundesrat will Trump Verzicht auf Digitalsteuer anbieten – scharfe Kritik
5
Unglücklich nach dem Umstieg aufs E-Auto? Was frühere Verbrenner-Fahrer wirklich denken
Meistgeteilt
1
Moskau widerspricht Trump wegen Selenskyj-Treffen +++ Trump spricht erneut über Lufthilfe
2
Rekordzahl palästinensischer Häftlinge in Israel +++ Belgien will Palästina anerkennen
3
Donald Trump will zurück ins Mittelalter
4
BAG-Direktorin nennt grössten Fehler der Pandemie
5
Sechs AFD-Politiker sterben kurz vor Kommunalwahlen in NRW
Verkehrschaos und Stromausfälle: Sandsturm rollt über Arizona und Nevada
Ein gigantischer Staubsturm hat zu Verkehrschaos und Stromausfällen in der Stadt Phoenix und Umgebung geführt. In den sozialen Medien ist zu sehen, wie sich eine riesige Staubwolke langsam über die grösste Stadt im US-Bundesstaat Arizona legt.
Zur Story