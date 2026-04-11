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So verlief die Landung der Artemis-II-Mission

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Um 2.07 Uhr (Schweizer Zeit) sind alle vier Artemis-Crewmitglieder wieder heil auf ihrem Heimatplaneten angekommen. Anfangs aber noch nicht auf festem Boden, die Integrity-Kapsel schlug nämlich im Pazifik vor San Diego auf.

Die Crew der Artemis-II-Mission ist wohlauf. bild: nasa

Der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre mit einer Geschwindigkeit von über 38'000 km/h verlief ohne Zwischenfälle. Auch der Hitzeschild, der in der vorigen Mission «Artemis I» noch Sorgen gemacht hatte, hielt den Temperaturen von über 2800 °C erfolgreich stand.



Bei der letzten, damals noch unbesatzten Artemis-Mission, wies der Hitzeschild nach dem Wiedereintritt unerwartet grosse Schäden auf. Dies verzögerte die Artemis-Missionen und schliesslich wurde entschieden, zwar mit dem gleichen Hitzeschild-Design, aber mit einer anderen Wiedereintrittslaufbahn fortzufahren. Ob der Schild diesmal keine ungeplanten Schäden erlitt, ist noch nicht klar.

Nach dem Eintritt in die Atmosphäre wurde die Kapsel mit einer komplexen Abfolge von elf Fallschirmen weiter abgebremst, um schliesslich sanft im Pazifik aufzuschlagen.

Die ganze Landung dauerte etwas mehr als eine halbe Stunde.

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Bilder, die bleiben

Unterwegs sammelte die Artemis-II-Crew eindrückliche Bilder, wie etwa dieses Bild der Erde.

Die Erde aus Sicht der Artemis-II-Mission bild: Reid Wiseman/NASA

Oder auch ein Bild einer kompletten Sonnenfinsternis.

Eine komplette Sonnenfinsternis, aufgenommen auf der Artemis-II-Mission. bild: Nasa

Während ihrer Reise um den Mond erreichte die Crew zudem mit 406'771 Kilometern die weiteste Distanz, die Menschen jemals von der Erde entfernt waren.

Crewmitglied Jeremy Hansen nutzte die Gelegenheit, um kommende Generationen herauszufordern, ihre Neugier und Entdeckungslust auszuleben, auf dass dieser Rekord hoffentlich nicht so lange währen möge wie der letzte.

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