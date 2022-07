Bauarbeiter entdeckten eine verlassene Fast-Food-Filiale in einem Einkaufszentrum in der Stadt Wilmington im US-Bundesstaat Delaware. Der Standort wurde bereits 2009 geschlossen und, weil kein Mieter gefunden wurde, dann einfach zugemauert. Die Filiale ist gut erhalten, aber komplett eingestaubt.

Fontäne vs. Ente – dieses Video aus dem Europa-Park geht viral

Feuerwerk-Horror in den USA – diese Feier ging gründlich schief

In diesem Burger-Laden hat 13 Jahre lang niemand gegessen – doch Pommes gibt es trotzdem

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Sibel Arslan nach ihrem «Arena»-Auftritt in der Kritik – auf Twitter rudert sie zurück

Fontäne vs. Ente – dieses Video aus dem Europa-Park geht viral

Leere Regale, blockierte Strassen, wütende Bauern – was in Holland gerade abgeht

Er tötete wohl hunderte Tiere – berüchtigter Trophäenjäger in Südafrika erschossen

Sagt mal, warum meiden sich Schweizer gegenseitig in den Ferien?

Russischer Regierungsjet landet am Euro-Airport – das ist der Grund

Benzin nur noch für einen Tag ­– Sri Lanka steht am Abgrund

Passanten hielten ihn für tot – doch dann kam die Wende 🧘🏻‍♂️

In einem Abflusskanal in der thailändischen Hauptstadt Bangkok machten Passanten eine vermeintlich schockierende Entdeckung. Aus dem schmutzigen Wasser ragte der Kopf eines alten Mannes – völlig regungslos. Der Mann war aber nicht tot – wie zuerst befürchtet –, sondern lediglich am Meditieren. (lzo)