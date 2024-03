Ukraine zerstört nächstes russisches Kriegsschiff im Schwarzen Meer

Video: watson/Lucas Zollinger

Ukraine zerstört nächstes Schiff der russischen Schwarzmeerflotte – das sind die Videos

Bei einem Angriff mit Schwimmdrohnen soll der ukrainischen Armee erneut ein Schlag gegen die russische Schwarzmeerflotte gelungen sein. In der Nacht auf den 5. März wurde dabei das Schiff «Sergej Kotow» vor der Südküste der Krim versenkt. Es handelt sich dabei um ein Patrouillenboot der Schiffsklasse «Korvette», das erst 2021 seinen Stapellauf hatte.

Laut ukrainischen Angaben ist es bereits das 25. russische Schiff oder Boot, das versenkt wurde. Zum Einsatz seien dabei mehrere Schwimmdrohnen vom Typ «Magura V5» gekommen, gesteuert wurden sie von der Spezialeinheit «Gruppe 13» vom ukrainischen Militärgeheimdienst. Man habe das Schiff am Heck, an der rechten und an der linken Seite beschädigt, bevor es schliesslich sank, heisst es in einem Post auf der Plattform X (ehemals Twitter). In mehreren Videos sind die Explosionen am Schiff zu sehen.

Das Schiff, das laut Einschätzungen der Ukraine knapp 60 Millionen Franken gekostet habe, sei zuvor bereits einmal angegriffen worden, habe aber repariert und wieder seetüchtig gemacht werden können. Dieses Mal sei es vollständig zerstört worden und in einer Meerenge, die als Strasse von Kertsch bekannt ist, gesunken. Auch staatsnahe russische Militärblogger bestätigten mittlerweile, dass das Schiff gesunken sei. (lzo)

