Nebel-2°
DE | FR
burger
Videos
Russland

Russland: Kammtschatka versinkt im Schnee

Video: watson/elena maria müller

Mehrere Stockwerke hoch – Kamtschatka versinkt im Schnee

19.01.2026, 13:1219.01.2026, 18:44

Ein historisch intensiver Sturm brachte in Teilen Russlands riesige Schneemassen mit sich. Seit mehreren Tagen fallen auf der russischen Halbinsel Kamtschatka grosse Mengen Schnee und das in Kombination mit starkem Wind. Teilweise haben sich die Schneemassen bis zu mehreren Stockwerken aufgetürmt. Mit der Folge, dass Hauseingänge, Strassen und Autos komplett zugeschneit wurden, wie Videos, die auf Social Media kursieren, zeigen.

Entsprechend wurde der Notstand ausgerufen. Es besteht die Gefahr von Dachlawinen. Der öffentliche Verkehr ist lahmgelegt und Schulen bleiben geschlossen. Entsprechend müssen sich die Einwohner:innen Kamtschatkas ihre Wege freischaufeln oder nehmen – wie es Videos zeigen – den Schlitten vom Balkon in den Innenhof. (emm)

Uns ist ein Fehler passiert
In einer vorherigen Version dieses Beitrags war ein KI-Video zu sehen. Sorry dafür!
Video: watson/elena maria müller

Mehr Videos:

Video: watson/Emanuella Kälin
Video: watson/Elena Maria Müller
Video: watson/Emanuella Kälin
Mehr zu Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Schneeflocken unter dem Mikroskop 😍
1 / 14
Schneeflocken unter dem Mikroskop 😍
Schneeflocke
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Winter Wonderland Zürich – so schön verschneit sieht die Stadt von oben aus
Video: ch media
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
13 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Chalbsbratwurst
19.01.2026 13:22registriert Juli 2020
Das erste Bild im Video, auf dem sich der Schnee mehrer Stockwerke hoch vor Wohnblöcken türmt, ist KI-generiert.
Das wurde gerade heute Mittag bei RTL Punkt-12 klargsestellt 😉
510
Melden
Zum Kommentar
13
US-Notenbankchef spricht Tacheles mit Trump-Regierung
Der Streit zwischen der Trump-Regierung und dem US-Notenbankchef Jerome Powell geht in die nächste Runde. Nachdem das Justizministerium ihn vorgeladen hat und mit strafrechtlichen Konsequenzen droht, schiesst der 72-Jährige in einem Video scharf zurück. Hier kannst du dir den knapp zweiminütigen Clip mit Untertiteln anschauen:
Zur Story