Kuwait: Drei US-Kampfjets geraten in Eigenbeschuss – Video zeigt Szene

Videos zeigen: Mehrere US-Militärflugzeuge wegen Eigenbeschuss abgestürzt

02.03.2026, 11:0602.03.2026, 12:36

Inmitten der militärischen Eskalation in Nahost sind im Golfstaat Kuwait nach dortigen offiziellen Angaben mehrere US-Militärflugzeuge abgestürzt. Die Besatzungen hätten überlebt, teilte ein Sprecher des kuwaitischen Verteidigungsministeriums mit.

Nachdem zu den Absturzursachen und der Art der US-Flugzeuge zunächst weder vonseiten Kuwaits noch des US-Militärs Angaben gemacht wurden, ist jetzt klar, dass es sich bei allen drei Vorfällen Eigenbeschuss war, der die Flugzeuge zum Absturz brachte.

Kuwaits Behörden hätten die insgesamt sechs Besatzungsmitglieder der US-Flugzeuge entdeckt und ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand sei stabil, teilte der Sprecher der Staatsagentur Kuna zufolge mit. Man stimme sich direkte mit den US-Truppen im Land ab über die Umstände des Vorfalls, dessen Hintergründe nun untersucht würden.

Videos verbreiten sich in sozialen Medien

Im Internet kursierten mehrere Videos, die die Abstürzezeigen sollen. Darin ist unter anderem zu sehen, wie ein Kampfflugzeug kreiselnd und in Flammen abstürzt. Weitere Videos zeigen auch, wie Anwohner einen US-Piloten im Kofferraum ihres Autos in Sicherheit bringen. Bilder vom Absturzort zeigen auch einen Fallschirm am Boden, offenbar nach einer Notlandung des Piloten.

Der US-Nachrichtensender CNN lokalisierte Videos und berichtete, der Absturz habe sich wenige Kilometer vom US-Luftwaffenstützpunkt Ali al-Salam entfernt ereignet. Es handle sich um ein Kampfflugzeug des Typs F-15 oder F/A-18. Allerdings hätten auch Kuwaits Streitkräfte solche Flugzeuge im Einsatz.

Beschuss durch eigene Truppen

Das US-Militär, das in dem kleinen Staat am Persischen Golf rund 13'500 Truppen stationiert hat, äusserte sich zunächst nicht. Mittlerweile hat das US‑Zentralkommando (US Central Command) jedoch bekanntgegeben, dass es die Ursache aller drei Abstürze ein versehentlicher Beschuss durch eigene Truppen war. Betroffen waren drei Kampfjets des Typs F-15.

Beim US-Militäreinsatz gegen den Iran sind nach Angaben des zuständigen Regionalkommandos bislang drei US-Soldaten getötet und fünf weitere schwer verletzt worden. Der Iran hatte bei seinen Gegenangriffen unter anderem US-Militärstützpunkte in der Golfregion ins Visier genommen. Dabei gerät unter anderem Kuwait, ein regionaler Nachbar des Irans, unter Beschuss. (sda/dpa mit Ergänzungen von lzo)

Ein Trio soll Iran vorübergehend führen
1 / 5
Ein Trio soll Iran vorübergehend führen

Irans Präsident Massud Peseschkian
quelle: ap / vahid salemi
Diese Karte zeigt eine Übersicht der Angriffe des Kriegs im Iran nach 48 Stunden
Video: watson
avatar
Janster
02.03.2026 11:12registriert März 2021
Das sind genau die Bilder welche Trumps Kernwähler gerne sehen....Da wird er Schwierigkeiten bekommen das zu erklären.
avatar
Xerxes60
02.03.2026 11:26registriert Dezember 2018
Schade, dass der Orange selbst keine Einsätze fliegt.
