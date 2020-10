Videos

Schweiz

Walliser Dialekt: Im Mundart-Quiz scheitert der Zürcher gnadenlos



Video: watson

Der Zürcher scheitert gnadenlos im Mundart-Quiz gegen den watson-Walliser – und du?

Der watson-Walliser Sergio fordert sein Zürcher Büro-Gspändli Sandro im Mundart-Quiz heraus. Ob «hirmu» oder «Schgüser» – der «Züzi» hatte kaum Chancen bei den Walliser Mundart-Ausdrücken.

Spätestens seit watson Zuwachs aus dem Wallis gekriegt hat, gilt es, die Brücke zwischen den «Grüezini» (Menschen, die nicht im Wallis wohnen) und den Wallisern zu schlagen. Denn dass es unserem watson-Walliser Sergio hier in der «Üssuschwiz» (Aussenschweiz) noch nicht ganz so gut gefällt, hat er in seinem «Wein Doch» deutlich gemacht.

Deshalb hat er nun sein Zürcher Büro-Gspändli Sandro mitten in die Walliser Rebberge eingeladen und ihn in einem Mundart-Quiz herausgefordert. Dieser ist gnadenlos gescheitert – aber seht am besten selbst.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Wie cool sind denn bitte Walliser Schwarznasenschafe? Ein Walliser bereitet Loro & Nico aufs Gampel vor Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter