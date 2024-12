Spieglein, Spieglein an der Wandelhallen-Wand: Wer ist der oder die Schönste im Parlament?

Emotionaler Moment an der Darts-WM: Spieler bricht auf der Bühne in Tränen aus

Es besteht ein Verdacht auf Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit: Die Staatsanwaltschaft Zürich hat ein Strafverfahren gegen GLP-Politikerin Sanija Ameti eröffnet.

Lange hat sie geschwiegen. Bis am letzten Samstag. In einem Interview mit der «Schweiz am Wochenende» nahm Sanija Ameti erstmals ausführlich Stellung zu einem Vorfall von vor drei Monaten, der ihr Leben auf den Kopf stellte. «Ich schäme mich», sagte die GLP-Politikerin und Co-Präsidentin der Operation Libero. Es handle sich um einen saudummen Post. Der Grund für die Reue: Vor drei Monaten hatte sie an einem Abend ein Bild mit Jesuskind und Maria aus einen Kunstkatalog zur Zielscheibe umfunktioniert.