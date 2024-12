Bundesrat will Vertragspaket mit der EU aufspalten

Jetzt musst du schnell sein – so kommst du an Tickets für die Heim-EM 2025

Ein 60-jähriger Mann ist am Montag bei einem Arbeitsunfall in Winznau SO von einem Gabelstapler mit Anhänger erfasst und tödlich verletzt worden. Der Arbeitnehmer verstarb im Spital, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilte. Die Unfallursache wird ermittelt.