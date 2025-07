Video: watson/Michael Shepherd

Trump über Epstein-Insel: «Ich hatte nie das Privileg, dorthin zu gehen»

Vor versammelten Reportern erklärt Trump, weshalb er und sein ehemaliger Freund Jeffrey Epstein sich zerstritten haben. Er beteuert auch, nie auf dessen Insel gewesen zu sein.

Der Fall Epstein hängt Trump weiterhin an den Versen. Auch beim Besuch in Schottland sind die Reporter weniger an seiner genialen Zollpolitik oder seinem Golfplatz interessiert und befragen ihn stattdessen lieber zu einer Aussage über Epstein, die er zuvor gemacht hatte. So hatte Trump gesagt, er habe Epstein schon von Jahren aus seinem Anwesen Mar-a-Lago rausgeworfen.

Grund dafür sei, das dieser etwas Unangemessenes gemacht habe. Die rote Linie, die von Epstein überschrittten wurde, hat aber wider Erwarten nichts mit den ihm vorgeworfenen Straftaten zu tun. Trumps Zorn sei einzig darauf zurückzuführen, dass Epstein ihm Hausangestellte abgeworben habe.

Trump meint, er hätte Epstein darauf aus dem Haus geworfen und seither nichts mehr mit ihm zu tun gehabt. Auch einer Einladung auf seine Insel sei er, im Gegensatz zu vielen andern, nie nachgekommen. Dabei entscheidet sich Trump ausgerechnet für die Wortwahl «Ich hatte nie das Privileg, auf die Insel zu gehen».

Die Aussage wird in sozialen Medien nun heftig diskutiert. Die ganze Szene siehst du im Video.

(msh)

