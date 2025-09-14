Emetophobie: Die Angst vor dem Erbrechen

Video: watson/Emanuella Kälin

Emanuella Kälin Folge mir Sabeth Vela Folge mir

Mehr «Videos»

Kein Tag vergeht, an dem Sarah nicht übel ist. Sie bezeichnet einen Tag als gut, wenn ihr von Beginn an nicht schlecht ist. Doch dabei macht ihr nicht die Übelkeit selbst Sorgen – sondern der Gedanke daran, was passiert, wenn sie sich tatsächlich übergeben sollte.

Die 21-Jährige leidet unter Emetophobie. Das ist die Angst vor dem Erbrechen. Die Aargauerin spricht von Todesangst. Diese Phobie bestimmt ihren gesamten Alltag. Aus Angst vor dem Erbrechen trinkt sie keinen Alkohol und überlegt es sich zweimal, ob sie ein Konzert besuchen soll.

Allein der Gedanke daran, wie viele Leute Essen mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum noch verarbeiten, ist für Sarah unvorstellbar.

Doch warum ist das Erbrechen für Sarah so viel schlimmer als für andere? Der Fragenbot will es wissen.

Video: watson/Emanuella Kälin

Das könnte dich auch interessieren:

«Frauen sollen selbst über den Militärdienst entscheiden» – eine Frau im Militär erzählt Video: watson/Emanuella Kälin

«Ich bin Fan eines präventives Botox-Protokolls» – Schönheitschirurgin erzählt Video: watson/Emanuella Kälin