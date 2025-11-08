Der FC Liverpool patzte am Wochenende bei Brentford und verlor mit 2:3. Einmal mehr blieb Florian Wirtz dabei unsichtbar. Der 125-Millionen-Transfer von Liverpool in diesem Sommer steht nach neun Ligaspielen noch ohne Torbeteiligung da. Als er in der 83. Minute ausgewechselt wurde, kassierte der Deutsche als Höchststrafe Schmähgesänge der Brentford fans. Sie sangen: «What a waste of money» – Was für eine Geldverschwendung.