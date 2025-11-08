Nebel
Chat-Futter: Schweizer Darts-Spieler Bellmont schlägt Weltnummer 5

Schweizer Darts-Sensation am Grand Slam: Stefan Bellmont schlägt die Weltnummer 5

Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
07.04.2023, 13:1808.11.2025, 19:16
Schweizer Darts-Sensation beim Grand Slam
Stefan Bellmont hat beim Grand Slam of Darts die Weltnummer 5 James Wade geschlagen. Der 36-jährige Zuger, der sich dank des Triumphs auf der Challenger Tour qualifiziert hat, setzte sich im ersten Gruppenspiel trotz 0:3-Rückstand 5:4 durch. Die nächsten Gegner sind Ricky Evans und Gerwyn Price, die beiden Bestplatzierten qualifizieren sich für die Achtelfinals.

Eine Reminiszenz an 1990 und 1994: So sieht das neue Deutschland-Trikot aus
Deutschlands Nationalteam hat das neue Trikot für die WM 2026 vorgestellt. Es erinnert einerseits an das WM-Trikot von 1990, andererseits schreibt Adidas, dass auch das Trikot von der WM 1994, der letzten in der USA, eine Inspiration war. Das ist das letzte Adidas-Trikot für den DFB, bevor Nike übernimmt.


So spielte Deutschland 1990:


Und so 1994:
Dieses «Tor» entscheidet in der Verlängerung
Predators-Goalie Justus Annunen verschiebt in der Overtime sein Tor. Die Schiedsrichter sprechen deshalb den Minnesota Wild einen technischen Treffer zu, sie gewinnen die NHL-Partie mit 3:2 n.V.
Nach diesem perfekten Volley verliert der Kommentator fast seine Stimme
Absolutes Traumtor in der südafrikanischen Liga. Cemran Dansin von Orlando haut den Ball mit einem fabelhaften Volley unter die Latte. Da rastet auch der Kommentator aus.

Wirtz kassiert Häme der gegnerischen Fans
Der FC Liverpool patzte am Wochenende bei Brentford und verlor mit 2:3. Einmal mehr blieb Florian Wirtz dabei unsichtbar. Der 125-Millionen-Transfer von Liverpool in diesem Sommer steht nach neun Ligaspielen noch ohne Torbeteiligung da. Als er in der 83. Minute ausgewechselt wurde, kassierte der Deutsche als Höchststrafe Schmähgesänge der Brentford fans. Sie sangen: «What a waste of money» – Was für eine Geldverschwendung.

Brentford fans chant "What a waste of money" as Florian Wirtz is subbed off for Joe Gomez
So emotional war Brad Marchands Rückkehr nach Boston
16 Jahre spielte Brad Marchand beim NHL-Team der Boston Bruins, ehe er letzte Saison zu den Florida Panthers getradet wurde und den zum zweiten Mal nach 2011 den Stanley Cup gewann. Vergangene Nacht kehrte der Flügelstürmer erstmals mit seinem neuen Team zurück nach Boston – eine emotionale Angelegenheit.

The Boston Bruins' tribute to Brad Marchand in his return to TD Garden
Alle Guten kommen von oben

Die Feste feiern, wie sie fallen, mit Suriname 🥳
Dass gegnerische Fans vor dem Teamhotel auftauchen und den Spielern den Schlaf rauben wollen, ist nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist aber, wie Suriname vor dem Auswärtsspiel in der WM-Quali bei Panama damit umging:



Das Spiel endete übrigens 1:1, damit verteidigte Suriname die knappe Führung in der Gruppe vor Panama, das nur wegen eines geschossenen Tors weniger auf Platz 2 steht.
Noch vieles offen in Europa – WM-Quali in Nord- und Mittelamerika wird zum Krimi
Und heute gibt's fast nur noch digitale Tickets
So sahen die Saisonkarten vom FC Liverpool in der Saison 1947/48 aus:




So episch war Tic-Tac-Toe noch selten
Two Knicks Fans Have legendary tic tac toe duel during a media timeout
David Pastrnaks intensive letzte Minute
Gebracht hat der Einsatz des Boston-Starstürmers aber nichts. Die Bruins verlieren gegen Tampa Bay mit 3:4.
Connor Geekie lässt Seth Jones im Florida-Derby alt aussehen
Conor Geekie deletes Seth Jones’ ankles
Seat view of the nasty Conor Geekie goal
Der Klassiker:
Gala-Fans zünden vor dem Champions-League-Spiel ein kleines Feuerwerk vor dem Team-Hotel des FC Liverpool.
Alcaraz zaubert mal wieder 😍
10 Witze, die nur intelligente (oder gebildete) Menschen verstehen
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart
1 / 27
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart

Danijel Sturm: Auf welcher Position der slowenische Nationalspieler spielt, kannst du dir ja denken.
quelle: keystone / anthony anex
14 Sport-Typen, die jeder in seinem Freundeskreis hat
Devils gewinnen in der Verlängerung – auch weil Meier 67 Sekunden vor dem Ende trifft
Die New Jersey Devils mit Timo Meier, Nico Hischier und Jonas Siegenthaler gewinnen in der NHL knapp gegen die Montréal Canadiens. Auch andere Schweizer sind erfolgreich.
Timo Meier: 1 Tor, 5 Schüsse, TOI: 16:50
Nico Hischier: 1 Check, TOI: 22:53
Jonas Siegenthaler: 1 Schuss, 4 Blocks, 4 Checks, TOI: 18:30
Zur Story