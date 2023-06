Rammstein spielen dieses Wochenende in Bern – wir waren da

Doch was lösen die Vorwürfe bei den Fans aus? Haben sie in Erwägung gezogen, das Konzert nicht zu besuchen? Wir haben mit ihnen gesprochen:

Mehrere Frauen werfen ihm sexuelle Gewalt vor. Am Mittwoch leitete die Staatsanwaltschaft Berlin ein Ermittlungsverfahren gegen den 60-jährigen Sänger ein.

Das System «Row Zero» – was über den Fall Till Lindemann bis jetzt bekannt ist

Rammstein spielen am 17. und 18. Juni in Bern . Die beiden Konzerte waren ursprünglich bereits restlos ausverkauft. Es werden pro Show 40'000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Alles schön und gut, wären da nicht die schweren Vorwürfe gegenüber dem Frontmann Till Lindemann.

