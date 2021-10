Video: watson/Aya Baalbaki

«Manchmal muss ich mit Viagra nachhelfen» – Callboy Kevin erzählt

Aya Baalbaki Folgen

Kevin wohnt in Deutschland, macht seinen Job als Callboy aber auch in der Schweiz. Ein Callboy bietet sexuelle Dienste gegen Bezahlung an. Es kann auch vorkommen, dass Callboys gebucht werden, ohne dass ein sexueller Akt gewünscht ist. Das sei laut Kevin, der den Job nebenberuflich ausübt, aber die Ausnahme.

Das steckt hinter dem Beruf eines Callboys:

Video: watson/Aya Baalbaki

Das könnte dich interessieren:

Mordermittler Max Suter weiss, wie der perfekte Mord funktioniert

Video: watson/Aya Baalbaki

Mit dem G-Shot zu besserem Sex – Intimchirurg erzählt Video: watson

Vanessa und Aya konfrontieren sich mit Klischees über Volleyballerinnen und Fussballerinnen