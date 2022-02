Video: watson/lea bloch

Die unglaubliche Geschichte von Agnes Hirschi – und wie sie dem Holocaust entkam

Agnes Hirschi ist Holocaust-Überlebende. Im Interview mit watson erklärt sie, was ihr Stiefvater Carl Lutz mit ihrer Rettung in Budapest zu tun hat und welche Erfahrungen für sie am prägendsten waren.

Agnes Hirschi wurde 1938 in London geboren und ist in Budapest als Tochter jüdischer Eltern aufgewachsen. Nach dem Einmarsch der Nazis in Ungarn war sie als gebürtige Engländerin und Jüdin gleich doppelt bedroht.

Doch Agnes Hirschi hatte Glück: Sie gehörte zu der Gruppe Menschen, die vom Schweizer Vizekonsul Carl Lutz mithilfe eines Schweizer Schutzbriefes gerettet wurde. Agnes Hirschi und ihre Mutter genossen dabei eine Sonderstellung bei Carl Lutz, der sich während des Krieges in Hirschis Mutter verliebte. Die ganze Geschichte erzählt Agnes Hirschi im Video.

