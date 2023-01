Töten unter Zeitdruck fürs Tierwohl – so stressig ist eine Hoftötung

Aus diesem Grund haben wir eine Hoftötung begleitet. Wie sie abläuft, wie knapp die Zeit ist und wie in Zukunft möglicherweise mehr Bauernhöfe so vorgehen könnten, siehst du im Video.

Dieser Industrie stehen die Hof- und Weidetötung gegenüber. Das Tier bleibt dabei bis zum Schluss in seiner gewohnten Umgebung – ein Transport, während es noch lebt, entfällt. Studien zeigen, dass diese Art der Fleischgewinnung für das Tier bedeutend weniger stressig ist als in einem Schlachthof.

«The Last Of Us» – Gewinne eine Reise in die USA zum Start der Serie auf Sky Show

Das sind die Schweizer Hunde-Hotspots – so viele leben in deiner Gemeinde

Mehrfamilienhäuser bei Brand in Garage in Gränichen AG evakuiert

In der Tiefgarage einer Wohnsiedlung in Gränichen AG ist am Mittwochmorgen ein parkiertes Auto in Vollbrand geraten. Die Feuerwehr musste mehrere Häuser evakuieren.