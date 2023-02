Du denkst, jemand interessiert sich für dich im Gym? Falsch gedacht!

Diesen Gedanken möchte die TikTokerin Natalee Barnett nun entgegenwirken. Sie stellt sich im Pyjama oder in pinken Moonboots ins Fitnessstudio und filmt sich dabei. Ihre Videos werden millionenfach geschaut. Was dabei auffällt: Es interessiert sich niemand für sie. Aber wirklich niemand.

Soll ich mir die Haare frisieren, bevor ich ins Fitnessstudio gehe? Mich schminken? Was soll ich anziehen? Was, wenn mich alle anstarren, weil ich die Übung noch nicht so gut kann?

Würdest du in ein Becken mit 300 (Baby-)Krokodilen springen? Oder dich an eine Riesen-Würgeschlange schmiegen, die locker dreimal so lang ist wie du?



Wenn nicht, dann hat dir Rex Dinkelman etwas voraus. Denn er macht das alles ohne Wimpernzucken – und das mit gerade einmal sieben Jahren. Gut, fairerweise muss man dazu sagen: Er ist der Sohn des südafrikanischen Wildtierschützers und Abenteurers Graham «Dingo» Dinkelman. Und kommt wegen seines Vaters ständig mit den Tieren in Berührung. Hier ein paar Eindrücke: