recht sonnig
DE | FR
burger
Leben
TV

Dschungelcamp 2026: Ariel muss das Camp verlassen

Ariel Dschungelcamp 2026
Die Schweizerin Ariel musste am Freitagabend das Camp verlassen.Bild: rtl

Baslerin Ariel verpasst das Dschungelcamp-Halbfinal

Die junge Schweizerin hat im australischen Dschungel ordentlich ausgeteilt. Nun hatten die Zuschauerinnen und Zuschauer offenbar genug. Am Freitagabend musste Ariel das Camp verlassen.
07.02.2026, 10:4707.02.2026, 10:48

Zwischenzeitlich schienen die Nerven der anderen Camperinnen und Camper blank zu liegen, wenn die Baslerin Ariel wieder zum Rundumschlag ausholte. Besonders Mitcamper Gil Ofarim und Mitcamperin Eva Benetatou mussten einige Schimpftiraden über sich ergehen lassen.

Eine Prüfung mit den beiden hatte die 22-Jährige sogar abgelehnt. Doch auch andere Camperinnen und Camper blieben nicht verschont, so bezeichnete sie Schauspieler Hardy Krüger regelmässig als faul und griff auch immer wieder TV-Bauer Patrick Romer an.

Doch nun hatten die Zuschauerinnen und Zuschauer wohl genug von den Streitereien. Am Freitagabend erhielt die junge Schweizerin die wenigsten Stimmen und musste das Camp somit an Tag 15 verlassen.

Hätte Ariel einen Tag länger durchgehalten, wäre sie immerhin ins Halbfinale gekommen. Dort sitzen nun stattdessen Unternehmerin Simone Ballack, Reality-Star Samira Yavuz, Produkttester Hubert Fella, TV-Landwirt Patrick Romer und Musiker Gil Ofarim. Bereits ausgeschieden waren Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher, Reality-Star Umut Tekin, Schauspielerin Mirja du Mont sowie die Schauspieler Stephen Dürr und Hardy Krüger.

Die Dschungelkrone wird am Sonntagabend verliehen. Am Montag kommt es dann nochmals zum grossen Wiedersehen im australischen Busch. Ariel ist zwar nicht die erste Schweizerin, die beim Dschungelcamp mitmacht, die Krone holte jedoch noch niemand in die Schweiz.

(vro)

Mehr zum Dschungelcamp:

People-News
Dschungelcamp 2026: Jetzt ist klar, weshalb Gil Ofarim nicht spricht
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Margot Robbies verrückte Roben auf der «Wuthering Heights»-Tour
1 / 16
Margot Robbies verrückte Roben auf der «Wuthering Heights»-Tour

Hier sehen wir Margot Robbie am 5. Februar 2026 an der Premiere ihres neuen Films «Wuthering Heights» («Sturmhöhe») in London.
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
J.D. Vance und Frau Usha werden bei Olympia-Eröffnungszeremonie ausgebuht
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Seltene Riesenqualle gefilmt – sie wird so gross wie ein Bus
Eine Expedition vor der Küste Argentiniens hat eine extrem seltene Riesenqualle gefilmt. Der Tiefsee-Fund zeigt, wie wenig wir über die verborgenen Welten der Ozeane wissen.
So richtig erschlossen sind die Untiefen der Ozeane bisher nicht. Nicht umsonst bieten sie viel Stoff für fantastische Erzählungen. Wohl am populärsten: «20'000 Meilen unter dem Meer» von Jules Verne. Seit dem 18. Jahrhundert hat sich aber einiges getan, viele Tiefsee-Lebewesen sind etwa bekannt, nur zeigen sich diese selten.
Zur Story