Die Schweizerin Ariel musste am Freitagabend das Camp verlassen. Bild: rtl

Baslerin Ariel verpasst das Dschungelcamp-Halbfinal

Die junge Schweizerin hat im australischen Dschungel ordentlich ausgeteilt. Nun hatten die Zuschauerinnen und Zuschauer offenbar genug. Am Freitagabend musste Ariel das Camp verlassen.

Zwischenzeitlich schienen die Nerven der anderen Camperinnen und Camper blank zu liegen, wenn die Baslerin Ariel wieder zum Rundumschlag ausholte. Besonders Mitcamper Gil Ofarim und Mitcamperin Eva Benetatou mussten einige Schimpftiraden über sich ergehen lassen.

Eine Prüfung mit den beiden hatte die 22-Jährige sogar abgelehnt. Doch auch andere Camperinnen und Camper blieben nicht verschont, so bezeichnete sie Schauspieler Hardy Krüger regelmässig als faul und griff auch immer wieder TV-Bauer Patrick Romer an.

Doch nun hatten die Zuschauerinnen und Zuschauer wohl genug von den Streitereien. Am Freitagabend erhielt die junge Schweizerin die wenigsten Stimmen und musste das Camp somit an Tag 15 verlassen.

Hätte Ariel einen Tag länger durchgehalten, wäre sie immerhin ins Halbfinale gekommen. Dort sitzen nun stattdessen Unternehmerin Simone Ballack, Reality-Star Samira Yavuz, Produkttester Hubert Fella, TV-Landwirt Patrick Romer und Musiker Gil Ofarim. Bereits ausgeschieden waren Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher, Reality-Star Umut Tekin, Schauspielerin Mirja du Mont sowie die Schauspieler Stephen Dürr und Hardy Krüger.

Die Dschungelkrone wird am Sonntagabend verliehen. Am Montag kommt es dann nochmals zum grossen Wiedersehen im australischen Busch. Ariel ist zwar nicht die erste Schweizerin, die beim Dschungelcamp mitmacht, die Krone holte jedoch noch niemand in die Schweiz.

