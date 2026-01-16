Nebel-2°
Strassenumfrage Sparen: So viel Geld könnt ihr auf die Seite legen

Video: watson/flavia kälin, lucas zollinger
Sackgasse Sparen

Jeder Zweite kann nicht sparen: «Viele können nicht sparen, weil sie zu viel konsumieren»

Über Geld redet man in der Schweiz nur ungern. Wir haben es trotzdem getan. Und wollten von euch alles rund ums Thema Sparen wissen.
16.01.2026, 10:0216.01.2026, 10:02

Sparen wird immer schwieriger: Laut einer Umfrage der Baloise und des Marktforschungsinstituts YouGov kann die Hälfte der Bevölkerung im Land kein Geld auf die Seite legen.

Als wichtig wird das Sparen hingegen von fast 80 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer erachtet. Dass Sparwunsch und tatsächliches Sparen so auseinander klaffen, soll unter anderem an gestiegenen Fixkosten liegen.

Wir wollten wissen, wie es in eurer Lebensrealität aussieht. Dazu haben wir Passantinnen und Passanten an der Zürcher Bahnhofstrasse gefragt: Könnt ihr sparen? Wenn nein, warum nicht? Wie viel könnt ihr zurücklegen und wie gross sind eure Reserven? Im Video seht ihr die Antworten:

Serie «Sackgasse Sparen»
Geld auf die Seite legen zu können, wird immer schwieriger – auch in der Mittelschicht. Repräsentative Umfragen zeigen: Fast jede zweite Person in der Schweiz kann nicht sparen. In dieser Kurzserie erzählt watson die Geschichten von Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die kein finanzielles Polster anlegen können. Teil 1: Claudia, die für ihre Kinder verzichtet. Teil 2: Wie die Jugend spart – oder nicht. Teil 3: Melanie, deren Lohn für zwei reichen muss. Teil 4: René, Doppelverdiener ohne Sparmodus.
Kannst du sparen?
