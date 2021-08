Emma Amour

«Ich habe das Lieben und Verlieben verlernt …»

Liebe Carmen,

ich habe, sagen wir mal, good News für dich: Ich glaube nicht daran, dass wir Menschen einfach so mal husch die Liebe und das Verlieben verlernen. Ich glaube viel mehr daran, dass die Liebe einfach verdammt selten an unsere Haustüre klopft.

So wie das bei dir klingt, hast du nach deinem Ex schlichtweg keinen Mann mehr getroffen, der dich vollends umhaut. Du hast zwar gedatet und hattest tolle und spannende Begegnungen, aber so richtig ins Herz ging keine. Das ist zwar frustrierend …