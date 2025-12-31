sonnig-7°
Bael: Initiative für U-Abo für 1 Franken pro Tag kommt zustande

Initiative für U-Abo für 1 Franken pro Tag kommt zustande

31.12.2025, 09:5431.12.2025, 09:54

Die Partei der Arbeit Basel hat genügend Unterschriften für ihre U-Abo-Initiative gesammelt. Diese verlangt, dass das ÖV-Abonnement noch einen Franken pro Tag oder 365 Franken pro Jahr kostet.

Ein Tram der BVB (Basler Verkehrs-Betriebe), links, und der BLT (Baselland Transport ), rechts, in Basel, am Montag, 16. Mai 2022. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Derzeit kostet das U-Abo für im Einzugsgebiet der Tarifverbunds Nordwestschweiz 842 Franken pro Jahr.Bild: KEYSTONE

Die Partei sammelte laut Kantonsblatt vom Mittwoch 5813 Unterschriften. Die Initiative fordert, dass Paragraf 10 des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr um einen neuen Absatz ergänzt wird.

Darin soll festgehalten werden, dass der Kanton dafür sorgt, dass das U-Abo zum entsprechenden Preis an alle im Kanton Basel-Stadt wohnhaften natürlichen Personen angeboten wird. Erhöht werden dürfte der Preis nur entsprechend dem Anstieg des Landesindexes für Konsumentenpreise.

Derzeit kostet das U-Abo für im Einzugsgebiet der Tarifverbunds Nordwestschweiz (TNW) wohnhafte Erwachsene 824 Franken pro Jahr (2. Klasse). Personen bis zum Alter von 25 Jahren bezahlen bereits jetzt 365 Franken. Für Seniorinnen und Senioren liegt der Preis bei 688 Franken. (sda)

