Schweiz

Velo

Critical Mass Zürich: Hardbrücke voll mit Velos 🚲



Bild: keystone

Zürcher Hardbrücke pumpe voll mit Velos 🚲 – Autofahrer not amused

Die Critical Mass fand wie üblich am letzten Freitag des Monats statt. In Zürich waren diesmal Tausende unterwegs.

Autofahrer:innen hatten es gestern Freitag schwer in der Stadt Zürich. Das hatte zwei Gründe: Einerseits war richtig gutes Wetter. Die Sonne strahlte und mit 19 Grad Aussentemperatur war es angenehm mild. Andererseits war Freitag. Der letzte Freitag vom Wonnemonat Mai. Und das bedeutete für Velöler:innen eines: Raus auf die Strasse. Und Velo fahren.

Critical Mass heisst das, was gestern los war. Von aussen betrachtet wirkt es wie eine grosse Velodemo, die Beteiligten widersprechen aber. Die «Critical Mass» ist ihrer Ansicht nach ein scheinbar zufällig und unorganisiertes Treffen von Velofahrenden, die immer am letzten Freitag eines Monats gemeinsam durch die Städte ziehen. Nicht als Demonstration oder als Kundgebung für etwas, sondern um die schiere Masse an Velofahrenden zu präsentieren. Deshalb auch der Begriff «Critical Mass».

Bild: twitter/felix schindler

Und diese war gestern riesig. Der Zürcher SP-Kantonsrat Nicola Sigrist hat mitgezählt und kam auf 2550 «schöne Menschen auf dem Velo», wie er in einem Chat schreibt. Die Zahl dürfte aber deutlich grösser gewesen sein. Im «Tages-Anzeiger» berichteten Beobachter:innen von gegen 10'000 Leuten. Die Stadtpolizei Zürich, die seit geraumer Zeit diese Grossvelofahrten begleitet, kommunizierte keine Zahl.

Die riesige Anzahl an Velofahrenden hatte enorme Konsequenzen für den motorisierten Verkehr. Als die Critical Mass die Zürcher Hardbrücke erreichte, staute sich der Verkehr zeitweise über mehrere hundert Meter, beinahe bis zum Bucheggplatz. Der Velo-«Zug» erstreckte laut App-Daten auf rund 3,5 Kilometern – was wenig überraschend auch den öffentlichen Verkehr betraf. Mehrere Bus- und Tramlinien standen still.

Bild: keystone

Das passte erwartungsgemäss nicht allen. Von zahlreichen Autos ertönten wütende Hupgeräusche, die sich lokal auch zu Hupkonzerten aufschaukelten. Andere machten ihre Verärgerung mit lauter Musik aus den Fahrzeugen oder mit gegenprovozierendem Aufheulen der Motore zum Ausdruck.

Ein Twitter-User beschwerte sich: «Wow! Die ‹Critical Mass› will den Velo-Verkehr in der Stadt Zürich fördern, indem sie den ganzen ÖV-/Autoverkehr lahmlegen und ein Verkehrschaos verursachen … ein Mitenand auf der Strasse ist so nicht möglich!»

Die Critical Mass kommt ursprünglich aus San Francisco. 1992 fand sie dort erstmals statt und etablierte sich in den Jahren darauf weltweit in anderen Städten. In Zürich wird lockt sie – je nach Wetter – jeden Monat zwischen wenigen hundert, bis tausend Menschen an.

«Wir blockieren nicht den Verkehr — wir sind der Verkehr!»

Sie findet getreu dem Motto, wonach sich die Bewegung lediglich als grösserer «Verkehr» versteht, ohne polizeiliche Bewilligung statt. Die Stadtpolizei ist jedoch mit Dialogteams präsent und interveniert bei Konflikten zwischen Velo- und Autofahrenden, oder wenn Einsatzfahrzeuge unterwegs sind. Politische Elemente, wie sie sonst an Demonstrationen zu sehen sind, fehlen an solchen Veranstaltungen. Die Bewegung macht sich stattdessen durch «Hallo, Velo!»-Rufe, Klingeln und Musikboxen bemerkbar.

(pit)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter