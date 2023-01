Nun sorgt die 48-Jährige erneut für einen Shitstorm. Im Interview beim Journalisten Tilo Jung, Gründer des Podcasts und YouTube-Formats «Jung & Naiv», wurde sie gefragt, was ihre Definition von «woke» sei. Sie redete um den heissen Brei und fand keinen klaren Punkt – bis sie in der Sackgasse landete:

Amoklauf am chinesischen Neujahr: Dieser Held rettete zahlreiche Leben

In Monterey Parks im US-Bundesstaat Kalifornien hat am chinesischen Neujahr, am 22. Januar, ein Schütze in einem Tanzlokal das Feuer auf die Feiernden eröffnet. 20 Personen hat er getroffen, zehn davon sind noch vor Ort gestorben.



Danach wollte er seinen Amoklauf in einem zweiten Lokal fortsetzen. Dort machte ihm Brandon Tsay einen Strich durch die Rechnung. Mit viel Zivilcourage schritt er ein, bevor es zu weiterem Blutvergiessen kam: