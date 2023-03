Video: watson/Aya Baalbaki

Millionen lachen über diesen Ameisenbären – obwohl es keinen Grund dazu gibt

Auf Social Media gehen immer wieder Tiervideos viral, die Millionen von Menschen zum Lachen bringen. In den meisten Fällen wird über ein Tierverhalten gelacht, das nicht normal ist. Dasselbe geschah am Wochenende mit dem Video dieses Ameisenbären, der sich zwischen zwei Autos stellt und aussieht wie ein Verkehrspolizist. In den Kommentarspalten wird ein Witz nach dem anderen abgesetzt.

Dr. Pascal Marty, Kurator im Zoo Zürich, hat uns das Verhalten des Tiers erklärt:

Video: watson/Aya Baalbaki

(aya)

