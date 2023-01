Während der Haute-Couture-Woche in Paris lief sie für das Modelabel Valentino auf. Diesmal sollte es aber anders kommen wie sonst: McMenamy verliert auf ihren High Heels die Balance und stürzt zu Boden. Ihre Fans sind nun entsetzt und machen ihrem Ärger Luft. Wie könne es sein, dass Valentino der «Laufsteg-Queen» unpassende High Heels anzieht?

Supermodel Kristen McMenamy ist mit ihren 58 Jahren so erfahren wie kaum jemand in dieser Branche. Mann nennt sie auch die «Laufsteg-Queen».

«Ich habe es verkackt» – Supermodel stürzt in Paris auf dem Laufsteg

