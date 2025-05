Video: watson/Lucas Zollinger

Wird Trump jetzt voll senil? Daily Show macht sich über wirres Gefasel lustig

Mehr «Videos»

US-Präsident Donald Trump war in den vergangenen Tagen auf einer Rundreise auf der arabischen Halbinsel und besuchte die drei Golfstaaten Saudi-Arabien, Kater und die Vereinigten Arabischen Emirate. Es war keine Plauschreise, Trump wollte dabei Deals aushandeln, die der US-Wirtschaft eine Menge Geld einbringen sollen.

So auch bei einem Treffen mit Geschäftsleuten in Doha, bei dem ausser ihm auch ein paar der wichtigsten Rüstungs- und Verteidigungsunternehmen der USA anwesend waren. Trump, der bei dem Treffen wohl ein paar Waffenexporte nach Nahost klarmachen wollte, kam mitten in seinem Verkaufspitch aber offenbar irgendwie vom Thema ab. Plötzlich ging es um alles, nur nicht um die eben noch angepriesenen Drohnen. Für die US-Satiresendung «The Daily Show» ein gefundenes Fressen:

Video: watson/Lucas Zollinger

Der «Daily Show»-Host Jordan Klepper spielte auf Trumps selbst erfundene Gesprächsstrategie «The Weave» an. Trump behauptete in der Vergangenheit des Öfteren, es gelinge ihm wie keinem anderen, mehrere Themen gleichzeitig in einem Gespräch, einem Interview oder einer Rede so miteinander zu verweben, dass man erst am Schluss verstehe, worum es wirklich gehe und wie alles zusammenhänge.

Nur: Laut Klepper kam Trump nach rund 15 Minuten des «Webens» gar nie mehr zurück auf die Drohnen. Stattdessen erzählte er Anekdoten über seinen Verkehrsminister Sean Duffy, lobte einen anderen zufällig anwesenden Sean und bashte natürlich auch seinen Vorgänger Joe Biden. Was auffällt: Dieser Auftritt von Trump erinnerte ein wenig an jene von Biden, die schliesslich auch dazu führten, dass dieser schliesslich aus dem Präsidentschaftsrennen zurücktrat. (lzo)

Mehr von Videos von Trump:

Trump wird mit wirrem Haartanz in den VAE begrüsst – das steckt dahinter

Video: watson/lucas zollinger

Trump besucht Saudi-Arabien – und wird mit Y.M.C.A. und mobilem McDonald's empfangen

Video: watson/Lucas Zollinger

US-Präsident Trump und seine Frau besuchen die Beerdigung von Papst Franziskus