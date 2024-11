Video: watson/nico bernasconi

Radarfallen und Schadenfreude: Die ungewöhnlichste Partyidee

Diese TikTok-Gruppe macht aus jeder Radarfallen-Aktion ein Trinkspiel. Mit viel Humor und einer Prise Provokation streamen sie ihre Reaktionen live ins Netz – und ziehen damit Tausende in ihren Bann.

Eine Gruppe von Freunden hat sich darauf spezialisiert, sich strategisch bei Radarkontrollen zu positionieren. Sobald ein Auto geblitzt wird, wird angestossen – und das nicht nur im kleinen Kreis, sondern live gestreamt auf TikTok. Die Schadenfreude, gepaart mit ihren ausgelassenen Reaktionen, hat die Gruppe schnell viral gehen lassen.

Die meisten Zuschauer kennen die Situation nur zu gut: Der Moment, wenn man in den Blitz fährt, fühlt sich teuer und nervig an. Doch genau hier setzt die Gruppe an. Statt sich über die Temposünder aufzuregen, wird jeder Blitz zum Grund, ein Bier zu öffnen und anzustossen – ganz im Sinne von «geteiltes Leid ist halbes Leid». Die Kommentare im Livestream reichen von «Das hätte ich sein können» bis zu «Warum ist das so lustig?»

Die Meinungen über ihre Aktion gehen auseinander. Einige finden die Idee urkomisch und feiern die Kreativität der Gruppe. Andere wiederum sehen es kritisch, sich über geblitzte Autofahrer lustig zu machen. Doch genau dieser Kontrast macht die Diskussion rund um «Bier und Blitzer» so spannend.

Ob du selbst schon einmal geblitzt wurdest oder die Situation nur aus der Ferne kennst, die Clips der Gruppe machen es schwer, nicht zumindest zu schmunzeln. Ihre besten Reaktionen haben wir für euch hier im Video zusammengestellt:

Am Ende bleibt wohl nur eines zu sagen: Schadenfreude ist die schönste Freude – und mit einem kühlen Bier in der Hand wird sie doppelt so gut.

