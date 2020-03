Videos

Spass

Video: Was wir all den Corona-Idioten sagen wollen



World of watson

«Scheiss auf deine Gruppe!» – Was wir all den Corona-Idioten sagen wollen

Sorry, aber nicht sorry: In Zeiten wie diesen müssen wir Klartext sprechen. Auch wenn der Ton nicht allen gefällt.

BLEIBT GOPFETAMMI ZUHAUSE!

... und andere Dinge, die mal gesagt werden müssen: Video: watson/Knackeboul, Madeleine, Emily Engkent

Hier, zur Erinnerung: «Sweet Home-Office Alabama» und andere Coronavirus-Lieder Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Abonniere unseren Newsletter