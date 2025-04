Wir sind ausserdem noch über dieses Video gestolpert, dass wir euch nicht vorenthalten wollen. Diese Mädels wollten offenbar ihren Kater in einem Safaripark auskurieren. Chaos ensues (ACHTUNG, laut):

Es ist nicht ganz klar, in welchem Safaripark genau sich der Vorfall ereignete. Andere Posts auf Carrie Johnsons Konto zeigen, dass die Familie im Rahmen der Reise auch den Dinosaur Valley Park, etwa 80 Meilen (oder 128 Kilometer) südwestlich von Dallas, besuchte, berichtete AP.

In dem auf Instagram geposteten Video sieht man, wie sich der Strauss langsam dem Auto nähert und seinen Kopf auf der Fahrerseite durchs Fenster streckt. Johnson sitzt mit seinem Sohn im Schoss auf dem Fahrersitz. Dann pickt der Strauss in den Arm des ehemaligen britischen Premiers, der von 2019 bis 2022 im Amt war. «Oh, Christ» und «Fucking hell» hört man ihn im Video fluchen, bevor er mit dem Auto einige Meter weiterfährt, während sein Sohn fröhlich lacht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson besuchte kürzlich mit seiner Familie einen Safaripark im US-Bundesstaat Texas. Dabei kam es zu einer Begegnung mit einem afrikanischen Strauss, die dem 60-Jährigen in Erinnerung bleiben dürfte. Seine Frau Carriel, die das Ganze auf Video festgehalten hatte, fand es «zu lustig, um es nicht zu teilen»:

Boris Johnson, Auge in Auge mit der wilden Bestie.

Boris Johnson, Auge in Auge mit der wilden Bestie. Bild: Instagram / carrielbjohnson

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

China baut für Millionen eine Rolltreppe … auf einen Berg

In der bergigen Provinz Jiangxi im Osten Chinas hat ein Tourismus-Resort Millionen investiert, um einen Berg per Rolltreppe zu erschliessen. Die riesige Anlage soll nun bald eröffnet werden. So sieht das aus: