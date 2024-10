Video: watson/nico bernasconi

Gyros-Genozid? Aktivistin verheddert sich im Flaggen-Durcheinander

Eine Pro-Palästina-Aktivistin in Montclair, New Jersey, sorgte für einen bizarren Moment, als sie während eines Protestes fälschlicherweise griechische Flaggen vor einem Restaurant für israelische Flaggen hielt. In ihrem Eifer riss sie die Flaggen herunter und warf den Restaurantbesitzern vor, Genozid zu unterstützen. Erst nach einem peinlichen Missverständnis bemerkte sie ihren Fehler – oder doch nicht? Am Ende des Videos äussert sie Zweifel und beschliesst, selbst noch einmal nachzuforschen. Die Szene ging viral und sorgte im Netz für schmunzelnde Reaktionen.

