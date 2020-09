Dinge, die man beim Sex und beim Maskentragen sagen kann 😏

Solothurn macht Ernst gegen Auto-Poser ‚Äď schon 65 Autos eingesackt

Im Kampf gegen sogenannte Auto-Poser hat die Kantonspolizei Solothurn seit Beginn des Jahres insgesamt 65 Fahrzeuge sichergestellt. Mehr als 160 Autolenker wurden angezeigt, weil sie unnötigen Lärm verursacht oder ihre Fahrzeuge abgeänderten haben sollen.

In 90 Fällen hätten die Beschuldigten etwa durch das Hochdrehen des Motors oder mit hochtourigem Fahren in niedrigen Gängen unnötigen Lärm gemacht, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mit. 75 Strafanzeigen wurden ausgestellt …