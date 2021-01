Videos

Eisbad im Winter: Dieser Russe badet bei minus 21 Grad



Du findest es grad scheisskalt? Dann schau dir diesen Typen an ... DAS ist scheisskalt! đŸ„¶

Derzeit können wir uns nicht genug warm einpacken, stapfen mit drei Kleidungslagen unter dem Wintermantel durch den Schneematsch und sind froh, wenn wir zu Hause eine warme Dusche nehmen können.

WĂ€hrenddessen gönnt sich der TikToker Sergei ohne mit den Wimpern zu zucken ein Bad im minus 21 Grad kalten Wasser in Russland. NatĂŒrlich ist er mit seinen verrĂŒckten Videos mittlerweile viral gegangen. Sein Spruch «Welcome to Russia!», den er jeweils am Ende des Videos in die Kamera schreit, wurde ebenfalls Kult auf der Social-Media-Plattform.

