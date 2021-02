Videos

Spass

Video: Lockdown-Cocktails – selbst ist der Barman!



Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

Wir können eh nirgends hin – machen wir Lockdown-Cocktails!

Bananenbrot war gestern. Jetzt sind Lockdown-Cocktails angesagt.

Lockdown? Nun, die einen nutzten es für ein neues Fitnessregime, Meditation, Online-Yoga und #HomeBakedBananaBread, die anderen trugen nur noch Pyjamas und gönnten sich bereits um 14 Uhr das erste Glas Weisswein. So sind nun mal die Menschen verschieden.

Doch, Obacht: Nutzten. Mit 't'. Präteritum. Weil ... das war einmal. Inzwischen befinden wir uns im gefühlt 5. Lockdown seit März 2020 und auch dem Hintersten und Letzten ist die Lust auf Bananenbrot vergangen. Und wofür diese ganze durch Meditation erarbeitete Mindfulness, wenn du dann eh keine Leute treffen darfst, um dich positiv von denen abzuheben? Andererseits ist die Weissweinsauce auch langweilig geworden (wenn nicht sogar suchtgefährdend, gellet?). Wie wär's mit mengenmässig etwas weniger, dafür aber mehr Spass?

Ja-haaa, nun schlägt die Stunde der LOCKDOWN-COCKTAILS! Der Küchentisch wird zur Bar, du selbst zum Barman.

Bleibt nur die Frage, welche Drinks denn? Doch bevor ich mir selbst dazu Gedanken machen kann, hallt es aus dem Redaktionskollektiv hervor: «Wie geht eigentlich dieser Cosmopolitan aus ‹Sex and the City›?» Und: «Ich will auch mal so ein ‹Scrubs›-Appletini versuchen. Was brauche ich dazu?»

Ach, stimmt ja: Ihr habt alle Filme und Serien gebinged und habt jetzt Lust auf jene Drinks! Also gut. Für die heutige erste Folge gibt's:

Disclaimer: Wenn ihr euch ob der merkwürdigen Kameraeinstellung wundert: Das war ich. Sorry. Wie heisst es doch so schön? Learning by doing. Zum Glück haben wir unser aller Emily, die aus meinem Rohmaterial etwas halbwegs Brauchbares hinzaubert.

Sweet Vermouth on the Rocks with a Twist – «Groundhog Day»

Roter Vermouth

Zitronschale Ein Old-Fashioned-Glas oder Whisky-Tumbler mit Eis füllen. Vermouth nach Belieben dazugeben (zirka 5 cl). Ein Stückchen Zitronenschale über den Drink twisten; beifügen.

Noch beim ersten Treffen an der Bar mit Andie MacDowell bestellt sich Bill Murray einen Bourbon on the Rocks mit Soda. Ein solider Drink. Die Dame indessen wünscht sich einen roten Vermouth mit einem Zitronentwist. Kaum ein Cocktail – eigentlich nur ein Aperitif mit Eis. Aber fein. Klar, dass Murray beim wiederholten Treffen dieses Vorwissen ausnützt: «Was für ein Zufall! Das ist auch mein Lieblingsdrink!»

Cosmopolitan – «Sex and the City»

Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

5 cl Wodka

1 cl Cointreau oder Triple Sec

1 cl frischer Limettensaft

1 cl Cranberrysaft Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein vorgekühltes Cocktailglas abseihen. Den Rand des Glases vor dem Füllen mit einem Stückchen Zitronen- oder Limettenschale abreiben.

Ich geb's zu: Ich habe noch nie «Sex and the City» geschaut. Derart kulturell prägend war die Serie aber, dass selbst ich weiss, dass Carrie Bradshaws Vorliebe für Cosmos den Drink zum weltweiten Durchbruch verhalf.

Bild: HBO

Demnächst: - Frozen Margarita («Once Upon a Time in Hollywood»)

- Appletini («Scrubs»)

- White Russian («The Big Lebowski»)

- Orange Whip («The Blues Brothers»)

...​

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

22 interessante «Gerichte» aus den Lockdown-Küchen dieser Welt So trinkt man wie Winston Churchill Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter