Das Öffnen einer Schaumweinflasche ist ein Moment, der schnell zum Highlight – oder zur Katastrophe – werden kann. Denn in jeder Flasche steckt ein Druck von 3,5 bis 6 bar, was bis zu dreimal dem Druck eines Autoreifens entspricht. Wenn Du hier unsicher vorgehst, schiesst der Korken vielleicht nicht nur gegen die Decke, sondern Du verlierst einen Freund oder eine Freundin an die örtliche Notaufnahme. Deshalb – So öffnest du deine Flasche korrekt, sicher – und erst noch stilvoll: