Games: Wenn Vater und Sohn zocken



Wenn Technik auf Generationen prallt: Leo und sein Papa im ultimativen Game-Battle

leo helfenberger, willi helfenberger, nico franzoni

Nie hat sich die Technik so schnell weiterentwickelt wie in den letzten 30 Jahren. Und so kommt es, dass Eltern heutzutage kaum noch mitkommen bei dem, was ihre Kinder so treiben. Der perfekte Beweis für diesen Generationen-Clash? Wenn Vater und Sohn zusammen gamen wollen ...

... wie hier watson-Redaktor Leo mit watson-Pensionär Willi:

