Ski-Fails, die dich auf die Skiferien einstimmen

Wir stecken mitten in den Skiferien, je nach Kanton erholen wir uns noch vom (Muskel-) Kater vom Après-Ski, oder fluchen noch über die hohen Mietpreise fürs Snowboard, das wir nächste Woche mit in die Berge nehmen. Egal, in welcher Phase du dich gerade befindest, oder ob dir Schneesport gar nichts sagt: Für bestes Ups-die-Pannenshow-Material sorgen die kleinen und grossen Pistengänger immer.

