Was Reggaeton mit Missionarismus zu tun hat – ein Streitgespräch



Video: watson/jara helmi

«Menschen, die Reggaeton nicht mögen, haben einen Stock im A****»

Für watson-Redaktorin Jara ist Reggaeton der weltbeste Musikstil, Leo hingegen könnte das Genre nicht mehr hassen – also setzten sie sich an einen Tisch und liessen ihren Enervierungen freien Lauf.

Die Tatsache, dass watson-Redaktorin Jara Reggaeton liebt und ihr Redaktions-Gspändli Leo nicht, treibt seit dem ersten Tag ihrer Büro-Kollegschaft einen Keil zwischen die beiden. Zeit also, reinen Tisch zu machen. Doch wie sich herausstellte, ist Reggaeton eben nicht nur ein Genre, sondern eine Lebenseinstellung, die von Reggaeton-Hörenden missionarisch weiterverbreitet werden will. Aber seht das ganze Streitgespräch am besten selbst im obigen Video.

Was hältst du von Reggaeton? Diskutier mit uns in der Kommentarspalte!

