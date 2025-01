Video: watson/Emanuella Kälin

Dreikönigstags-Quiz: Können die watson-Königinnen und Könige ihre Krone verteidigen?

Es ist Dreikönigstag! Doch wie hiessen die drei Könige noch mal? Und was haben sie mitgebracht?

In der watson-Redaktion wurden einige zur Königin oder zum König des Dreikönigskuchens gekrönt. In einem Quiz wollten wir ihr Wissen testen. Können sie Ehre und Krone verteidigen?

Im Video siehst du, wie unsere watson-Königinnen und Könige abgeschnitten haben. Hättest du alles gewusst?

