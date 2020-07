So würde es aussehen, wenn Chef und Mitarbeiter ehrlich zueinander wären

Ehrliche Kommunikation mit dem Chef

Es ist völlig in Ordnung, einmal anderer Meinung zu sein als deine Vorgesetzten. Besser verkündest du das aber nicht so wie Knackeboul und Madeleine Sigrist im Video. Diskussionen sind für die Entwicklung in einem Unternehmen wichtig. Deshalb motiviert die Groupe Mutuel ihre Mitarbeitenden auch dazu, ihre Ideen einzubringen.Du möchtest ebenfalls in einer Firma arbeiten, in der deine Vorschläge ernstgenommen werden?